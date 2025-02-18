В Киеве вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной атаке баллистическими ракетами. Это произошло на фоне закончившихся переговоров в Эр-Рияде, которые, как предполагается, должны поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Однако, несмотря на дипломатические усилия, специальная военная операция продолжается в соответствии с запланированным графиком. Пишет ЦарьГрад.

Сообщается, что активные удары по украинской инфраструктуре российские войска начали 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после подрыва Крымского моста, который российская сторона квалифицировала как террористический акт, возложив ответственность на украинские спецслужбы. С момента начала атак объекты энергетики, военные заводы, центры связи и управления войсками на территории Украины стали регулярными целями. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, иногда охватывая всю её территорию.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская армия избегает ударов по жилым домам и гражданским объектам. Он неоднократно подчеркивал, что при планировании операций приоритет отдаётся уничтожению военной инфраструктуры и связанных с ней объектов.