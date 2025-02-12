Европейские страны, входящие в НАТО, начали активно обсуждать возможность возвращения системы обязательного призыва на военную службу. Это решение рассматривается как часть мер по укреплению оборонных возможностей на фоне растущих геополитических вызовов. Согласно публикации издания Foreign Policy, в военных кругах ведутся дискуссии о наиболее эффективных подходах к реализации призыва и способах сделать его привлекательным для молодёжи.

Особое внимание уделяется подготовке резервистов с профессиональными навыками. Источники в сфере европейской безопасности отмечают, что в Западной Европе может возникнуть спрос на специалистов в таких областях, как инженерия и IT. Их обучение позволит не только усилить оборону, но и оперативно реагировать на внутренние кризисы, такие как стихийные бедствия, снижая нагрузку на действующие войска.

Великобритания, например, рассматривает возможность привлечения резервистов для защиты критически важной инфраструктуры, борьбы с кибератаками и поддержки профессиональных военных. Как заявил Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора Королевского института объединённых оборонных исследований, в современных условиях даже резервные силы могут играть ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Эти обсуждения стали ещё одним шагом в сторону укрепления европейской обороны в условиях усиления международной напряжённости. Хотя конкретные решения пока не приняты, сама возможность возвращения призыва свидетельствует о серьёзности обсуждаемых мер.