Заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов, переехавший в Россию из Латвии, поделился своими впечатлениями о жизни в стране. В интервью NEWS.ru он отметил, что его поразили доступные цены, развитая инфраструктура и высокий уровень культуры. По его словам, стоимость жизни в России, особенно в сравнении с Латвией, оказалась значительно ниже, несмотря на то, что Москва входит в число крупнейших мегаполисов мира.

«Меня удивили уровень культуры, инфраструктура и ценовая политика. Продукты питания здесь в два-три раза дешевле, чем в Латвии. Причем Москва считается одним из самых дорогих городов не только Европы, но и всего мира. Качество продуктов здесь тоже гораздо выше. Например, за коммунальные услуги я плачу в Москве около четырех тысяч рублей, тогда как мой отец в Риге, проживая в аналогичной квартире, отдает 38 тысяч рублей в пересчете на местную валюту», — рассказал Панкратов.

Отдельное внимание он уделил городской инфраструктуре. По его словам, в Москве практически все необходимое для жизни находится в шаговой доступности, и жители могут легко обходиться без поездок в центр города. «Аптеки, магазины, химчистки — все расположено рядом. Не нужно тратить много времени на дорогу, что делает жизнь в городе комфортной», — отметил эксперт.

Кроме того, Панкратов подчеркнул высокое качество российских дорог. Он сравнил их не только с латвийскими, но и с немецкими автобанами. По его мнению, дороги в Латвии деградируют и напоминают ситуацию, сложившуюся в 1990-х годах. В то же время дорожная сеть России, включая автомагистрали, заметно улучшилась и теперь во многом превосходит трассы в Западной Европе.