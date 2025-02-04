Конституционный суд России подтвердил законность конфискации автомобилей за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это решение стало окончательным ответом на жалобу жителя Курской области Даниила Лазовского, который пытался оспорить конфискацию своего автомобиля, находящегося в залоге у микрофинансовой компании. Суд постановил, что такая мера является соразмерной и направлена на обеспечение общественной безопасности, а также предотвращение повторных нарушений.

С момента введения этой нормы в июле 2022 года количество конфискованных автомобилей резко возросло. Если во втором полугодии 2022 года было изъято 614 машин, то уже в первом полугодии 2023 года эта цифра достигла 5800. Основная часть конфискаций связана с повторным вождением в нетрезвом виде, что предусмотрено статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Эксперты отмечают, что конфискация автомобилей стала эффективным инструментом борьбы с нарушителями ПДД. Однако возникает вопрос о дисбалансе в законодательстве: конфискация применяется только в случаях, где нет жертв или ДТП, тогда как в более серьезных ситуациях, связанных с причинением вреда здоровью или жизни, автомобили нарушителей остаются у них.

Конфискованные автомобили теперь активно передаются на нужды Министерства обороны и МЧС, а также движения «Народный фронт». В некоторых регионах, например в Бурятии, местные власти даже разрабатывают механизмы передачи таких машин непосредственно в зону специальной военной операции.

Таким образом, конфискация автомобилей за повторное вождение в нетрезвом виде не только ужесточает наказание для нарушителей, но и становится частью государственной программы поддержки военных и спасательных служб.