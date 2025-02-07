Климатологи из Пенсильванского университета предупреждают о возможной катастрофе, связанной с замедлением циркуляции Атлантического океана. Как сообщает Live Science, исследователи зафиксировали тревожные изменения в системе Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), в которую входит и Гольфстрим. Эти течения играют ключевую роль в распределении тепла между экваториальными и северными широтами, и их ослабление может привести к необратимым последствиям.

Последние научные данные свидетельствуют о том, что скорость океанических течений продолжает снижаться и приближается к критическим показателям. Если этот процесс не удастся остановить, Северное полушарие столкнется с резкими изменениями климата. По мнению экспертов, наибольший удар примет на себя Северная Европа, где возможно значительное похолодание. Однако последствия скажутся не только на этом регионе, но и на глобальном уровне.

Одна из главных угроз связана с изменением тропических муссонных систем. Если AMOC полностью остановится, муссоны могут сдвинуться на юг, что приведет к изменению структуры морских экосистем и повлияет на сельское хозяйство в ряде стран. Это может спровоцировать сбои в производстве продовольствия, засухи в одних регионах и наводнения в других.

Ученые Пенсильванского университета подчеркивают, что замедление океанической циркуляции уже является реальным фактом, а не гипотетической угрозой. Они призывают мировое сообщество обратить внимание на проблему, поскольку изменения могут стать необратимыми в течение ближайших десятилетий. По мнению специалистов, необходимы срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов и разработка стратегий адаптации к новым климатическим условиям.