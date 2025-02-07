Рост спроса на китайские товары в России приводит к тому, что предприниматели из КНР все активнее осваивают российский рынок. Причем если раньше основной акцент делался на оптовую торговлю, то теперь бизнесмены из Китая предпочитают работать напрямую с конечными покупателями, минимизируя участие российских посредников. Такая тенденция отчетливо прослеживается в данных аналитического проекта T-Data, согласно которым в 2024 году число китайских компаний, занимающихся электронной коммерцией в России, увеличилось почти в три раза. Пишет “Ъ“.

Согласно опубликованным данным, за последний год количество таких предприятий, зарегистрированных гражданами Китая, выросло с 416 до 1162. Еще более значительный рост зафиксирован среди обществ с ограниченной ответственностью (ООО) – их число увеличилось в 4,5 раза, достигнув 842. По информации Федеральной налоговой службы, на конец 2024 года в России работало уже 11,3 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей с китайскими владельцами, что на 41% больше, чем годом ранее. В среднем каждый месяц китайские предприниматели открывают около 330 новых бизнесов в РФ, а общее число регистраций за год увеличилось на 50%.

Особенно стремительно китайский бизнес развивается в сфере онлайн-торговли. Если в 2023 году электронная коммерция составляла 16% от всех китайских предприятий, открытых в России, то в 2024 году этот показатель достиг 30%. По мнению генерального директора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, китайские предприниматели заинтересованы в долгосрочном закреплении на российском рынке и стремятся к прямому взаимодействию с покупателями. В этом им помогают цифровые платформы, которые стали ключевым инструментом для ведения бизнеса.

Несмотря на переориентацию на электронную коммерцию, оптовая торговля по-прежнему остается одним из ведущих направлений бизнеса у граждан КНР. Однако ее доля в общем числе регистраций снизилась – с 21% в 2023 году до 18% в 2024 году. Вместе с этим возросло число китайских компаний, работающих в сфере продажи автомобилей и автозапчастей – с 5% до 6%. Рестораны и кафе также регистрируются китайскими предпринимателями активнее, но их доля уменьшилась до 3% по сравнению с 4% годом ранее. В то же время интерес к розничной торговле одеждой заметно упал – если в 2020 году на этот сегмент приходилось 14% нового китайского бизнеса в России, то в 2024 году этот показатель сократился до 3%.