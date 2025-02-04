В Калининградской области разворачивается настоящая драма, связанная с предстоящим ростом тарифов на электроэнергию. Жители региона, особенно те, чьи дома отапливаются электричеством, оказались в сложной ситуации. С 1 июля 2025 года тарифы будут рассчитываться по трём диапазонам, и первый, льготный, предусматривает потребление до 350 киловатт-часов в месяц. Однако для домов с электроотоплением этот лимит слишком мал — их среднее потребление составляет около 550 киловатт-часов. В результате жители опасаются, что осенью их счета за электричество взлетят до десятков тысяч рублей.

Многие калининградцы уже начали продавать свои дома, понимая, что в ближайшее время их расходы на электроэнергию станут неподъёмными. При этом получить официальное подтверждение, что дом отапливается электричеством, практически невозможно. Некоторые жители пытаются подключить газ, но процесс занимает до 600 дней, а чем отапливать жильё в этот период — остаётся загадкой.

Власти региона объясняют, что льготный лимит в 350 киловатт-часов был установлен с учётом перекрёстного субсидирования: тарифы для населения сдерживались за счёт повышения цен для бизнеса. За последние 20 лет жители Калининградской области недоплатили за электроэнергию 2,7 миллиарда рублей. Однако местные активисты считают, что установленный лимит не учитывает реалий жизни в частных домах с электроотоплением.

Согласно данным областного правительства, 92% жителей региона укладываются в первый диапазон потребления, а 7,9% — во второй. Третий диапазон, с самым высоким тарифом, охватывает лишь 0,02% потребителей. Власти пообещали изучить опыт других регионов и упростить процедуру легализации электроотопления, но пока это не решает проблему текущих расходов.

Ситуация усугубляется тем, что в других регионах льготные лимиты выше, чем в Калининграде. Это связано с местными особенностями, такими как стоимость электроэнергии на оптовом рынке, зарплаты, налоги и затраты на обслуживание оборудования. Жители региона надеются, что власти пересмотрят подход к тарифам, но пока их единственным выходом остаётся продажа домов, чтобы избежать финансового краха.