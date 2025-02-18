На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на временную оперативную паузу, о которой сообщили военные эксперты. По словам командира группировки ВСУ «Хортица» Александра Драпатого, на данный участок было переброшено более 30 тысяч солдат в составе 12 боеспособных бригад. Однако, как отмечают специалисты, эти меры не приносят ожидаемого эффекта: украинские подразделения несут потери, а их попытки контратаковать остаются безуспешными.

Военный обозреватель Влад Шлепченко в комментарии для «Царьграда» сообщил, что в районе села Песчаное сохраняется напряжённая обстановка. Несмотря на неоднократные заявления ВСУ о полном контроле над населённым пунктом, российские силы уже к середине дня вернули утраченные позиции. Согласно данным канала «Два майора», утром украинским военным удалось проникнуть в село, но после артиллерийского удара и последующей атаки российских штурмовых подразделений промзона вновь перешла под контроль российских войск. К вечеру под контролем ВСУ осталась лишь незначительная часть жилого сектора.

На восточном фланге фронта, в районе Мирнограда, российские подразделения продолжили продвижение вперёд, взяв под контроль развязку на трассе Мирноград – Константиновка. Хотя зона удержания остаётся относительно небольшой, её достаточно для того, чтобы нарушить снабжение украинских частей. Кроме того, сообщается о начале обхода посёлка Елизаветовка, который ранее не удалось взять в лобовой атаке. Теперь населённый пункт охватывают с северной стороны, с целью окружения с трёх направлений.

Военкор Юрий Подоляка в своём канале указал, что нынешнее затишье на фронте носит временный характер и, по всей видимости, предвещает скорое обострение боевых действий. Ожидается, что уже на следующей неделе украинская сторона предпримет попытку активного наступления.

Одновременно с этим фиксируется активизация российских подразделений на других участках фронта. По информации военкора Юрия Котенка, под Часовым Яром российским подразделениям удалось продвинуться к позициям в районе Ступочек. На Богатырском направлении, по его словам, был нанесён мощный удар, который привёл к дезорганизации украинской обороны и вынудил её подразделения отступить. В районе села Улаклы украинские военные также не выдержали натиска и покинули позиции практически сразу после начала атаки.