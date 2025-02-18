Вооружённые силы Германии столкнулись с серьёзными проблемами, связанными с нехваткой личного состава и вооружения. Парламентский комиссар по вооружённым силам ФРГ Ева Хёгль заявила, что немецкая армия находится в плачевном состоянии: количество военнослужащих сокращается, а техническое оснащение не соответствует требованиям времени. Пишет ЦарьГрад.

По данным исследования Кильского института, нынешний уровень боеспособности немецких войск ниже, чем в 2004 году. В отчёте указывается, что из-за многолетнего разоружения и медленных темпов закупок Германия не сможет достичь показателей двадцатилетней давности даже за столетие. Особенно остро стоит вопрос с танковым парком: на сегодняшний день в распоряжении бундесвера насчитывается лишь 300 единиц бронетехники. Для сравнения, в 1992 году страна имела 6500 танков.

Летом 2024 года Германия заказала 105 танков Leopard, но, согласно официальным заявлениям, полное их поступление в войска ожидается только к 2030 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что при нынешних темпах производства немецкая армия будет значительно уступать России, которая способна выпускать до 1500 танков в год.

Проблемы наблюдаются и с укомплектованностью армии. В настоящее время численность военнослужащих в Германии составляет около 180 тысяч человек, что на 20 тысяч меньше планируемого показателя. Аналитики приводят данные из 1985 года, когда в вооружённых силах ФРГ служило 495 тысяч человек — это почти втрое больше, чем сейчас.

Финансовая ситуация также остаётся сложной. Выделенные на военные нужды 100 миллиардов евро, как ожидается, будут полностью израсходованы в ближайшие годы, что создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В ответ на эти вызовы правительство планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, что станет рекордным показателем для Германии за последние десятилетия. О намерении достичь такого уровня финансирования сообщил депутат от партии «Свободные демократы».