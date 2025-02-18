В telegram-канале «Military Theme Z» было опубликовано видео, на котором украинские военные эвакуируют западную бронетехнику с территории Курской области. На кадрах зафиксированы британская самоходная артиллерийская установка AS-90, которую транспортирует американская ремонтно-эвакуационная машина M88A2. Точная дата съемки в сообщении не уточняется.

Согласно представленным данным, эвакуация техники осуществляется по нескольким причинам. Прежде всего, существует опасность, что подбитая техника западного производства может попасть в распоряжение российских военных, которые детально изучат ее конструкцию, выявят уязвимости и выработают тактику наиболее эффективного поражения. Кроме того, в случае с САУ AS-90 ситуация осложняется тем, что Великобритания уже не располагает запасами данной техники, а значит, украинским военным приходится самостоятельно восстанавливать поврежденные машины.

Однако, несмотря на усилия по ремонту и эвакуации техники, это не приносит ВСУ ощутимых результатов. Украинская сторона уже потерпела неудачу в ходе нескольких попыток наступления. Провалился как первый контрнаступ, так и последующие попытки. В частности, на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, которые, по последним данным, составили более 61 500 бойцов.