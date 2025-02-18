Российский военнослужащий случайно зафиксировал на видео момент разрыва кассетного боеприпаса в непосредственной близости от себя и, несмотря на опасность, остался жив. Видео с этими кадрами было опубликовано в неофициальном Telegram-канале 1307-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России.

На записи видно, как военный находится на открытой местности. В какой-то момент становится слышен характерный звук приближающегося боеприпаса. Мужчина поворачивает камеру в сторону источника звука и буквально через несколько секунд фиксирует момент разрыва кассетного снаряда. По словам авторов Telegram-канала ANNA News, эти кадры стали уникальными, так как ранее подобных видео, снятых с такого близкого расстояния, не публиковалось.

Кассетные боеприпасы представляют собой особый вид вооружения, который может быть запущен как с воздуха, так и с земли. В процессе полета снаряд раскрывается, выпуская большое количество суббоеприпасов. Эти элементы разлетаются на значительную площадь и срабатывают при соприкосновении с землей или поверхностями. Опасность такого вооружения сохраняется даже после разрыва, так как часть суббоеприпасов не детонирует сразу, оставаясь на земле в качестве скрытой угрозы, фактически минируя территорию.