В зоне боевых действий на Донбассе произошёл эпизод, который вновь демонстрирует, как современные технологии меняют лицо войны. Колонны Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали мишенью для атак беспилотников, которые буквально “растерзали” технику и живую силу.

По данным источников, беспилотники, оснащённые высокоточным оружием, нанесли удары по украинским колоннам, двигавшимся в направлении линии соприкосновения. Результаты атаки оказались разрушительными: уничтожены несколько единиц бронетехники и автомобилей, а также зафиксированы потери среди личного состава.

Эксперты отмечают, что подобные эпизоды становятся всё более частыми, поскольку дроны позволяют вести разведку и наносить удары с минимальным риском для операторов. “Это уже не просто разовые случаи, а системное применение технологий, которые меняют тактику ведения боевых действий”, — комментирует ситуацию военный аналитик.

Украинские военные, по некоторым данным, уже начали внедрять системы противодействия беспилотникам, однако их эффективность пока остаётся под вопросом.