Французское общество вновь обсуждает скандал вокруг первой леди страны Брижит Макрон. Теории о её прошлом, которые ранее считались конспирологией, снова набирают популярность после того, как американская журналистка Кэндис Оуэнс анонсировала новое расследование. Она обещает представить доказательства того, что супруга Эммануэля Макрона якобы родилась мужчиной. Пишет РИАН.

Оуэнс утверждает, что изучила документы, фотографии и записи, которые, по её словам, подтверждают теорию о том, что настоящая Брижит Тронье исчезла в 1961 году, а её место занял её брат Жан-Мишель. В прошлом году журналистка уже поднимала эту тему, заявляя, что проанализировала старые видеозаписи, где некая Вероника, трансгендерная женщина, говорила голосом, поразительно похожим на нынешнюю первую леди Франции.

Сам Макрон предпочёл не комментировать обвинения. Париж официально не реагирует на требования предоставить доказательства, подтверждающие пол женского рода Брижит. Однако ранее в 2024 году французские суды уже рассматривали дело о клевете по инициативе Брижит Макрон. Суд признал ложными заявления журналистов Наташи Рей и Ксавье Пуссара, которые одними из первых в 2021 году начали распространять теорию о двойнике. Тогда же блогер Дельфин Жегусс опубликовала старую фотографию семьи Тронье, указывая на сходство брата Брижит с нынешней первой леди.

История ещё больше запуталась, когда выяснилось, что о бывшем супруге Брижит Андре-Луи Озьере почти нет данных. Многие считают, что он либо никогда не существовал, либо его биография намеренно скрывается.

Несмотря на общественный резонанс, эксперты считают, что этот скандал вряд ли серьёзно повлияет на позиции Макрона. Французы исторически снисходительно относятся к личной жизни своих лидеров. Даже если гипотеза Оуэнс подтвердится, это вряд ли изменит отношение к президенту, особенно на фоне более значительных проблем страны — экономических трудностей, политической нестабильности и роста популярности оппозиции.