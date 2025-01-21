Юрий Ушаков, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам, заявил, что не знаком с последними высказываниями Дональда Трампа, в которых тот предупреждает Россию о возможных проблемах. На брифинге Ушаков отметил, что в инаугурационной речи Трампа не было упоминаний ни о России, ни об Украине. «Я этого не видел. Честно говоря, я был сосредоточен на переговорах нашего лидера, так что не в курсе», — пояснил он.

Ранее, 20 января, Трамп заявил о намерении как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что российский президент должен заключить сделку по Украине, иначе страну ждут «серьёзные трудности». Трамп также указал на сложную экономическую ситуацию в России, что, по его мнению, делает переговоры ещё более актуальными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя первые заявления Трампа после инаугурации, отметил, что они отражают подход новой администрации США к продвижению своих интересов на международной арене. Лавров не стал углубляться в детали, но его заявление прозвучало как намек на возможные изменения в диалоге между двумя странами.

На этом фоне в медиапространстве продолжают обсуждать и другие темы, связанные с Трампом. Например, ранее Меланию Трамп, супругу президента США, в шутку назвали «российским роботом», что вызвало волну обсуждений в соцсетях. Однако эта тема, скорее, остаётся в рамках светской хроники, не затрагивая серьёзных политических вопросов.

Пока дипломаты и эксперты анализируют первые шаги новой администрации США, внимание приковано к тому, как будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном в ближайшие месяцы.