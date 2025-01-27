Ситуация вокруг поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжает оставаться напряженной. Российский министр обороны Андрей Белоусов заявил о взятии населенного пункта под контроль российскими войсками, однако украинская сторона настаивает на обратном. По данным Киева, ВСУ якобы продолжают удерживать поселок, несмотря на очевидные свидетельства обратного.

Местные жители, которых в Великой Новоселке осталось не более 5% от прежнего населения, сообщают о полном отсутствии света и связи. Это делает невозможным независимую проверку заявлений украинского командования. Тем временем в социальных сетях появились видео от военнослужащих 110-й механизированной бригады ВСУ, которые умоляют командование о помощи, утверждая, что их подразделение практически уничтожено.

Интересно, что даже прокиевские паблики, обычно поддерживающие украинскую армию, начали опровергать официальную версию. Одно из таких изданий заявило, что российские военные свободно перемещаются по центральной части поселка с флагами, что прямо противоречит заявлениям украинских властей.

Военный эксперт Геннадий Алехин, полковник запаса, отмечает, что Украина давно использует дезинформацию для сокрытия реального положения дел на фронте. По его словам, подобная тактика применялась и в случаях с Авдеевкой и Бахмутом, которые в итоге были потеряны. «Ложь рано или поздно становится очевидной, но к тому моменту она уже успевает нанести огромный ущерб», — подчеркивает эксперт.

Несмотря на попытки украинских властей контролировать информационное поле, правда о реальной ситуации на фронте постепенно просачивается наружу. Источники сообщают о массовой дезинформации как по поводу оставленных населенных пунктов, так и относительно потерь в рядах ВСУ. По словам Алехина, Украина вскоре столкнется с шоком от осознания реального положения дел, которое долгое время скрывалось от общественности.

Ситуация вокруг Великой Новоселки — лишь один из примеров того, как пропаганда и дезинформация могут влиять на восприятие событий. Однако, как показывает практика, правда рано или поздно выходит на поверхность, и тогда последствия могут быть непредсказуемыми.