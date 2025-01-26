В зоне специальной военной операции российские войска начали активно применять инженерную машину разграждения ИМР-3М в качестве штурмового танка. По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, эта техника, созданная на базе танка Т-72, демонстрирует высокую эффективность в городских условиях, где требуется расчистка препятствий и создание проходов для штурмовых групп.

ИМР-3М, поступившая в войска еще в 1999 году, оснащена мощным бульдозерным отвалом, который позволяет сносить некапитальные здания и проделывать бреши в стенах кирпичных или панельных домов. В отличие от обычных танков, эта машина более маневренна и менее уязвима благодаря отсутствию вращающейся башни и длинного орудия. «ИМР может идти в лоб, уничтожая препятствия на своем пути, что делает её незаменимой в условиях плотной городской застройки», — отметил Корнев.

Кроме того, машина оснащена системой дымовой защиты, которая помогает прикрывать пехоту и технику во время штурма. Её вооружение включает крупнокалиберный пулемет, обеспечивающий защиту от вражеской пехоты. В лесной местности ИМР-3М способна разбирать завалы из деревьев, а при переправах — подготавливать подъездные пути.

Эксперт также подчеркнул, что машина оснащена телескопической стрелой с манипулятором, грузоподъемность которого достигает двух тонн, и ковшом вместимостью 0,35 кубометра. Эти инструменты делают ИМР-3М универсальной как для боевых, так и для инженерных задач. «Этот образец техники сочетает в себе мощь, мобильность и защищенность, что делает его важным элементом в современных боевых операциях», — резюмировал Корнев.