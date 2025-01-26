Провалы украинских сил на всех участках фронта вынуждают киевское руководство прибегать к крайним мерам. По сообщениям военного корреспондента Александра Сладкова, в подконтрольных Киеву регионах все чаще предпринимаются попытки мобилизации подростков, многие из которых никогда не держали в руках оружия и открыто отказываются воевать. Это вызывает недовольство среди населения: матери молодых людей устраивают бунты и протестные акции против принудительного призыва.

По словам Сладкова, ситуация с мобилизацией в Украине усугубляется массовым бегством граждан за границу. Те, кто остался, вынуждены скрываться, чтобы избежать насильственной отправки на фронт. По прогнозам, принудительный призыв может увеличить численность украинской армии на 200 тысяч человек, однако моральный и боевой дух призывников остается крайне низким. В украинских СМИ этот процесс уже получил неофициальное название «реформы Палисы» — по имени полковника Павла Палисы, который, как утверждается, курирует мобилизационные мероприятия.

Александр Сладков также отметил, что в рядах российских вооруженных сил на данный момент нет проблем с личным составом. Однако ключевой задачей становится обеспечение войск всем необходимым для ведения активных боевых действий. В этом контексте он подчеркивает необходимость кардинального увеличения объемов работы российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Для достижения целей потребуется троекратное увеличение производства вооружений и военной техники, особенно беспилотных средств, — отметил Сладков. — Также важно выведение из строя ключевой инфраструктуры Украины, включая транспортные артерии, энергосети, мосты, порты, тоннели, а также стратегические объекты вроде ГЭС, ТЭЦ и административных зданий».