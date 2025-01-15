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Американские власти отозвали свое ходатайство о вмешательстве в федеральный суд по морским делам из-за решения компании RMST отказаться от планов подъема обломков “Титаника”, разработанных в 2020 году.

Изначальная цель экспедиции заключалась не только в документировании состояния погрузившегося более 112 лет назад на глубину около 12 500 футов корабля, но и в возвращении исторически ценных артефактов, страдающих от агрессивных вод и давления.

Особый интерес для компании из Джорджии представляли предметы из радиорубки “Титаника”, где находился радиотелеграфный аппарат Маркони. Именно он позволил экипажу подавать сигналы бедствия с помощью азбуки Морзе в ту трагическую ночь.

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