Вслед за блокировкой мессенджера Viber в России в декабре 2024 года, компании СДЭК, Boxberry и МТС переключились на использование других каналов для рассылки уведомлений своим клиентам.

Если раньше Viber считался удобным и доступным инструментом для таких рассылок, то после его запрета компании вынуждены были искать альтернативные варианты. Так, СДЭК теперь пользуется WhatsApp и социальной сетью “ВКонтакте”, а Boxberry выбрала SMS, собственное мобильное приложение и также “ВКонтакте”.

Стоит отметить, что ранее мессенджер Viber занимал третью позицию по популярности среди подобных сервисов, уступая только WhatsApp и Telegram. Однако к декабрю 2024 года его доля в рассылках сократилась с 40% до 13%. Преимуществами этого мессенджера были высокая доставляемость сообщений, возможность отправки длинных текстов и относительно низкая стоимость использования.

Сейчас же компании вынуждены использовать другие площадки. Например, WhatsApp, который отличается высокой конверсией, или “ВКонтакте”, что выгоднее с экономической точки зрения, но эффективность зависит от активности пользователя в этой соцсети. Boxberry уже анонсировала планы по запуску бота в Telegram для отправки уведомлений.

МТС, между тем, заявила, что блокировка Viber не создает для них значительных рисков, так как они активно используют все доступные каналы коммуникации.