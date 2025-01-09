Вечерня поездка пригородным маршрутом поезда “Аврора” обернулся неприятным сюрпризом для пассажиров.

Около 19:00, когда состав подходил к Москве, неизвестные хулиганы атаковали его, закидав камнями пассажирские вагоны.

По предварительной информации, минимум три стеклопакета были разбиты в результате нападения. К счастью, сообщений о пострадавших среди пассажиров не публиковалось – пострадал только сам состав. Специалистам предстоит подсчитать точную степень ущерба.

Однако инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у правоохранительных органов и транспортных служб.

Подробности происшествия пока уточняются, но уже ясно, что это мог быть не просто случайный акт вандализма. Подробности происшествия пока уточняются, но уже ясно, что это мог быть не просто случайный акт вандализма.