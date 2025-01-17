В Удмуртии разгорается дискуссия вокруг предложения увековечить память выдающегося художника Алексея Холмогорова. Его родственник Василий Стерхов выступил с инициативой присвоить имя мастера Удмуртскому республиканскому музею изобразительных искусств. По его словам, это решение давно назрело, учитывая вклад Холмогорова в развитие культуры региона.

Холмогоров, единственный в Удмуртии Народный художник РСФСР, оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и мощный образовательный фундамент. Он стоял у истоков создания музея, основал художественную студию на заводе «Ижсталь», открыл картинную галерею в посёлке Ува и воспитал целую плеяду талантливых учеников, многие из которых стали признанными мастерами. Его заслуги отмечены престижными наградами, включая Серебряную медаль Академии художеств СССР.

Однако, несмотря на поддержку со стороны Союза художников Удмуртии и Творческого Союза художников, вопрос о присвоении имени музею застопорился. Как сообщает Стерхов, Министерство культуры и правительство республики переложили ответственность на учёный совет музея, что может привести к затягиванию процесса.