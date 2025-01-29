В одном из роддомов Подмосковья на свет появился мальчик-богатырь весом 5,2 килограмма и ростом 60 сантиметров. Роды проходили под наблюдением специалистов Ногинского роддома, а сама беременность находилась под пристальным контролем врачей из-за крупного размера плода. Об этом рассказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской больницы Сирануш Никогосян.

По словам врача, в таких случаях естественные роды могут представлять серьезный риск как для матери, так и для ребенка. Возможны осложнения, связанные с родовыми травмами и нагрузкой на организм женщины. В связи с этим было принято решение провести плановое кесарево сечение, чтобы исключить возможные осложнения.

Операция прошла успешно, и на свет появился абсолютно здоровый мальчик. Врачи отметили, что его показатели соответствуют норме, несмотря на внушительный вес и рост. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, как и его мама, и они оба готовятся к выписке из роддома.

Рождение детей с весом более пяти килограммов – явление редкое, но не уникальное. По статистике, такие случаи встречаются реже, чем один на тысячу. Врачи связывают это с генетическими факторами, особенностями питания матери во время беременности, а также с влиянием эндокринных факторов.

Специалисты отмечают, что крупные дети требуют особого внимания в первые недели жизни, так как они могут быть склонны к определенным метаболическим особенностям, например, колебаниям уровня сахара в крови. Однако при правильном уходе и наблюдении такие малыши развиваются абсолютно нормально и не имеют отставаний в росте и развитии.