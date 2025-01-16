Родители из Германии намеревались назвать своего новорождённого сына Люцифером, но местные власти наложили вето на этот замысел. Чиновники ЗАГСа города Росток посчитали, что такое имя может негативно повлиять на будущее ребёнка и отказались его регистрировать. Суд поддержал их решение.

Этот случай не единичен. В 2017 году аналогичная ситуация произошла в городе Кассель, где суд также запретил называть ребёнка Люцифером. Тогда родители изменили своё решение и выбрали другое имя – Люциан.

Однако в России в 2024 году был зафиксирован курьёзный случай, когда житель Челябинска сменил отчество на Люциферович. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, мужчина теперь именует себя “Никитос Люциферович”, что, по его утверждению, связано с бывшей возлюбленной и стремлением к более “удобному” общению с судебными приставами. Однако, его поведение вызывает неловкость у женщин-следователей, которым он постоянно обращается с неуместными комментариями и признаниями в любви.