В национальном парке “Земля леопарда” в Приморье произошло редкое событие, которое удалось запечатлеть на камеру. Фотоловушка зафиксировала встречу двух дальневосточных леопардов — самца Leo 275M и самки Leo 211F. Эти хищники, известные своей скрытностью и любовью к одиночеству, на этот раз решили устроить настоящее свидание.

Сначала в кадре появился самец, а следом за ним, с грацией и игривостью, вышла самка. Такие моменты — большая редкость для этих животных, которые обычно избегают контактов. Однако, как отмечают специалисты нацпарка, даже у самых замкнутых хищников есть место для романтики.

Теперь у сотрудников парка есть повод для новых ожиданий. Через 90 дней у Leo 211F могут появиться котята — от одного до трёх. Это станет важным событием для популяции дальневосточных леопардов, которые считаются самыми редкими представителями крупных кошачьих в мире.

На сегодняшний день в дикой природе, преимущественно на юго-западе Приморского края, обитает всего 129 взрослых особей. Небольшая часть популяции также встречается на приграничных территориях Китая и КНДР. Национальный парк “Земля леопарда” играет ключевую роль в сохранении этого уникального вида, и каждая новая встреча, зафиксированная фотоловушками, — это шаг к лучшему пониманию их жизни и поведения.

Теперь остаётся ждать, сможет ли Leo 211F порадовать мир новым потомством, которое станет ещё одним шагом к спасению этого редкого вида.