Экипаж американского исследовательского судна Okeanos Explorer сделал удивительное открытие у берегов Аляски. На глубине 3300 метров с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата был обнаружен загадочный золотистый шар, который заинтриговал ученых. Назначение находки пока остается неустановленным. Пишет “Кулик“.

Шар диаметром чуть более 10 сантиметров покоился среди морских губок на морском дне. Его поверхность оказалась гладкой, но в центре исследователи заметили отверстие. Особое внимание привлекало загадочное золотое свечение, исходящее от объекта, что придало находке ещё больше таинственности.

Исследователи выдвигают несколько гипотез о происхождении артефакта. По одной из версий, это может быть яйцо неизвестного морского существа, по другой — новый вид морских губок. Однако точное назначение и природу шара можно будет определить только после проведения анализа его ДНК. Пока неизвестно, когда именно будут готовы результаты, но они, вероятно, откроют новые аспекты подводного мира.