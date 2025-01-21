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Наука продолжает изучать процессы, происходящие в организме и сознании человека в последние минуты жизни, чтобы лучше понять природу смерти. Эта тема на протяжении веков волновала человечество, но до сих пор остается покрытой множеством загадок. Исследования медиков и ученых со всего мира проливают свет на то, что именно происходит с телом и мозгом человека в последние мгновения. Пишет “МедиаПоток“.

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс сравнивает процесс умирания с разряжающейся батареей телефона. Постепенное угасание организма похоже на плавный переход к полному отключению систем жизнеобеспечения. При этом смерть может наступить мгновенно, если речь идет, например, о внезапной остановке сердца или тяжёлой травме. Человек, находящийся на пороге жизни и смерти, постепенно теряет чувство голода, а различие между сном и бодрствованием становится размытым. В некоторых случаях происходит агония — последняя попытка организма «перезапустить» свои системы, после чего наступает клиническая смерть. На этой стадии реанимация ещё может вернуть человека к жизни.

Особенно интересны процессы, происходящие в мозге. Ученые из Медицинского центра Гроссмана в Нью-Йорке установили, что после остановки сердца мозг продолжает работать в течение 30 секунд. Это время человек, вероятно, остаётся в сознании, сохраняя способность оценивать происходящее вокруг. Исследователи из Каролинского института (Швеция) подтверждают, что в течение первых трёх минут после смерти мозг проявляет всплеск активности. Это может быть связано с так называемыми «околосмертными переживаниями», которые включают воспоминания и субъективное чувство покоя.

Особое внимание привлекает факт, что височная доля мозга — зона, ответственная за слух и обработку памяти, — выключается последней. Это объясняет рассказы выживших о том, что они слышали звуки или голоса уже после остановки сердца. Такой феномен заставляет учёных предполагать, что человек способен воспринимать окружающее даже на грани смерти.

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