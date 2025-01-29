Православное богословие не исключает существования разумной жизни за пределами Земли, заявил протоиерей Андрей Хватов, клирик храма Святителя Николая в Хамниках. В беседе с изданием «Новосвят» он отметил, что Священное Писание описывает Бога как Творца всего сущего – как видимого, так и невидимого. Это означает, что в рамках православного мировоззрения возможность иных форм жизни во Вселенной не противоречит вероучению.

В то же время отец Андрей подчеркнул, что в христианской антропологии человек занимает особое положение в мире, поскольку создан по образу и подобию Божию. Вопрос о том, распространяется ли учение о спасении на другие разумные существа, остаётся открытым. По его словам, если внеземные формы жизни действительно существуют, то остаётся загадкой, пребывают ли они в состоянии богообщения или, подобно человеку, нуждаются в искуплении.

Космические исследования, направленные на поиск внеземного разума, священник рассматривает как естественное развитие науки. Он подчеркнул, что Церковь не против научного прогресса, но любые открытия должны учитывать духовные и нравственные ориентиры христианства. Главное, по его словам, чтобы стремление человека к познанию не вело к гордыне и потере осознания своей ответственности перед Творцом.