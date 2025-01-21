Крещенские купания, ставшие для многих россиян неотъемлемой частью празднования Крещения Господня, вновь объединили людей по всей стране. В ночь на 19 января главы регионов не только поздравляли жителей с православным праздником, но и сами принимали участие в обрядах, публикуя фотографии и видео в своих Telegram-каналах. Пишут “Ведомости“.

Одними из самых активных участников традиции стали главы северных регионов. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис погрузился в купель и поздравил жителей лаконичным постом: «С Крещением!» В Якутии, где температура в Крещенскую ночь опустилась до –40 градусов, глава республики Айсен Николаев также принял участие в купаниях, отметив, что «купель бодрит тело и просветляет дух». Подобное участие продемонстрировали губернаторы Калужской, Томской, Ленинградской областей Владислав Шапша, Владимир Мазур и Александр Дрозденко соответственно. Дмитрий Демешин из Хабаровского края отметил, что старается не пропускать этот обряд каждый год.

Видеоконтент стал популярным способом общения с жителями. Так, глава Смоленской области Василий Анохин опубликовал ролик, где он сначала участвует в церковной службе, а затем окунается в прорубь. Аналогичные видео появились у губернаторов Югры Руслана Кухарука, Бурятии Алексея Цыденова и Северной Осетии Сергея Меняйло. Особое внимание привлек эпатажный поступок главы Вологодской области Георгия Филимонова, который перед купанием торжественно прокричал: «Слава Руси! Слава великим предкам! Слава Вологодской области и нашим воинам!»

Не все главы регионов активно поддержали традицию купаний. Некоторые ограничились текстовыми поздравлениями. Например, губернаторы Самарской области Вячеслав Федорищев, Чувашии Олег Николаев, Санкт-Петербурга Александр Беглов и Саратовской области Роман Бусаргин поздравили жителей лаконичными постами. Глава Удмуртии Александр Бречалов предпочел провести праздник в семейной обстановке, сообщив, что находится на озере Тургояк, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сопроводил свои поздравления интервью митрополита Иркутского Максимилиана.

Особое место в поздравлениях заняла политическая риторика. Глава Крыма Сергей Аксенов связал празднование с вопросами духовной стойкости и непобедимости России, заявив: «Ни одна сила в мире не способна победить Россию, пока наш народ хранит веру и верность заветам предков». Подобные мысли прозвучали в обращении главы Херсонской области Владимира Сальдо, который отметил, что православие продолжает вдохновлять народ на подвиги во имя веры и Отечества.

Однако, как отметил настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский, традиция крещенских купаний не связана напрямую с христианской верой. Священник подчеркнул, что купание в проруби стало скорее народным обычаем, нежели религиозным обрядом, и напомнил об опасности подобной практики без должной подготовки и соблюдения мер безопасности.