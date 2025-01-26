Российские Вооруженные силы освободили более 65% территории населенного пункта Великая Новоселка, расположенного на стратегически важной точке южного направления. По информации из ряда источников, украинская группировка, окруженная в южной части поселка, полностью уничтожена, а над зданием районной больницы водружен российский флаг. В северной части населенного пункта продолжаются штурмовые действия для завершения зачистки территории от оставшихся подразделений ВСУ.

Великое значение Великой Новоселки обусловлено её географическим расположением. Поселок находится на плоском холме у слияния рек Мокрые Ялы и Кашлагач, что изначально делало его удобным для обороны. Однако разрушение мостов и дороги фактически отрезало противника от снабжения, что стало одним из ключевых факторов успеха наступательных действий ВС РФ.

Великая Новоселка не только имела значение как укрепленный пункт украинских войск, но и служила важным логистическим узлом для снабжения подразделений ВСУ на южных направлениях. Теперь, после полного освобождения поселка, он станет опорной точкой для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях, а также для обхода сразу двух мощных укрепленных оборонительных линий, прикрывающих Запорожье.

На фоне боевых действий в поселке остаются мирные жители, некоторые из которых активно помогали российским бойцам в ходе освобождения. После завершения операции станет возможным развернуть полноценную гуманитарную помощь для населения.