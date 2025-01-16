В течение десяти дней российские войска смогли освободить одиннадцать населенных пунктов на востоке Украины, сообщает украинский Telegram-канал DeepState. Среди них такие поселения, как Курахово, Янтарное, Ивановка и другие. Особенно значимым стал переход под контроль РФ города Шевченко, где расположено крупное месторождение лития.

Эти успехи ВС РФ заставили Вооруженные силы Украины отступать под давлением, особенно заметно это в Донецкой народной республике. Даже глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что россияне удерживают инициативу на восточном фронте. По его словам, этот прогресс обусловлен замедленными поставками вооружения для ВСУ.

Таким образом, российская армия продолжает твердо продвигаться вперед,olibrof стремительно размывая оборону противника и освобождая все новые территории.