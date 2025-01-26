Российские инженеры продолжают совершенствовать технологии в области беспилотной авиации, предлагая простые, но эффективные решения. Одной из таких разработок стал FPV-дрон с бамбуковой рамой и камерой, работающей в режиме фотоловушки. Украинские военные уже выразили обеспокоенность по поводу его применения, о чем сообщает издание Forbes.

По словам украинского специалиста по беспилотным летательным аппаратам с позывным Фреш, дрон с бамбуковой конструкцией выглядит довольно примитивно, но его эффективность в разведке поражает. Одним из ключевых преимуществ устройства является способность находиться в режиме ожидания на протяжении нескольких недель. При этом он фиксирует передвижение техники и пехоты противника, оставаясь практически незаметным.

Бамбуковая рама дрона выполняет сразу несколько функций: она не только проста и дешева в производстве, но также не видна на радарах и не реагирует на металлодетекторы. Камера и связь активируются только в момент обнаружения движения рядом с устройством, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Такой подход напоминает использование фотоловушек в природных заповедниках, где фиксируются перемещения диких животных.

Специалисты отмечают, что подобный дрон идеально подходит для работы в зонах повышенного риска, где стандартные средства разведки могут быть быстро обнаружены и выведены из строя. Беспилотник эффективно скрывается от систем радиоэлектронной борьбы и других средств электронной разведки.