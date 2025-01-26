В ночь на 26 января российские силы нанесли комбинированный удар, целью которого стал военный учебный центр “Ровесник” в городе Сумы. Этот объект играл важную роль в подготовке резервов Вооруженных сил Украины. По информации военного эксперта Бориса Рожина, центр использовался для обучения подразделений перед их отправкой на выполнение задач, в том числе в направлении Курской области.

Удар пришелся по ключевому учебному корпусу центра, что привело к разрушению крыши, повреждению фасадов и серьезным разрушениям внутри здания. “Ровесник” являлся важным объектом для ВСУ, где готовили солдат, включая работу иностранных инструкторов из Великобритании, Франции и Израиля. Теперь его функционирование оказалось под вопросом.

По словам экспертов, учебный центр играл стратегическую роль в военной логистике Украины, обеспечивая подготовку резервистов для участия в боевых действиях. Разрушение этого объекта значительно усложнит процесс подготовки новых подразделений, что может повлиять на способность ВСУ к оперативному восполнению потерь.

Аналитики отмечают, что удары по объектам инфраструктуры, подобным “Ровеснику”, являются частью тактики, направленной на подрыв боеспособности украинской армии. Такие действия, как считают военные специалисты, снижают возможности Киева в обеспечении фронта обученными кадрами и дополнительными ресурсами, что может сказаться на общей динамике боевых действий.