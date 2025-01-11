В Санкт-Петербурге произошел курьезный случай, который можно назвать “гениальным” поступком. Мужчина, числящийся в федеральном розыске, решил обратиться в полицию для восстановления утерянного паспорта. Казалось бы, логичнее было бы избегать любых контактов с правоохранительными органами, но 36-летний Денис Р. выбрал другой путь.

Сотрудники полиции, проверив базу данных, быстро выяснили, что мужчина скрывается от следствия и органов МВД в Новосибирской области. В результате он был задержан прямо в отделении полиции на улице Маршала Новикова.

Несмотря на неудачный исход, Денис Р. все же сможет получить восстановленный паспорт. Однако теперь он будет получать документ уже в качестве задержанного лица. Этот случай можно назвать примером того, как иногда люди совершают поступки, которые трудно назвать логичными или разумными.