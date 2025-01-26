В российском сегменте интернета появилось видео, запечатлевшее воздушный инцидент над Балтийским морем. Как сообщает Telegram-канал “Военный обозреватель”, российский истребитель сблизился с итальянским F-35A Lightning II. Кадры, снятые с борта самолета “Сухой”, ранее были размещены в соцсети X (бывший Twitter) еще 10 января, однако внимания широкой аудитории они привлекли только сейчас.

На записи видно, как два истребителя сближаются в небе, демонстрируя “предельно близкий контакт”, как описывает ситуацию “Военный обозреватель”. Однако точное время и обстоятельства съемки остаются неизвестными, а официальное подтверждение факта инцидента от российских или итальянских властей пока не поступило.

Ранее Министерство обороны России сообщало о плановых полетах над нейтральными водами Балтийского моря. В декабре в рамках такой миссии в небо поднимались дальние бомбардировщики Ту-22М3, сопровождаемые истребителями Су-30СМ и Су-27. Полеты проводились в строгом соответствии с международными нормами, что подчеркивалось в официальных заявлениях ведомства.

Эксперты отмечают, что такие сближения военной авиации над нейтральными водами происходят регулярно и зачастую становятся предметом повышенного интереса как со стороны СМИ, так и в социальных сетях. Подобные инциденты зачастую фиксируются в районах, где активно пересекаются интересы НАТО и России.