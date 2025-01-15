Канадские энергокомпании теряют позиции на рынке из-за растущих опасений по поводу возможного введения пошлин со стороны США. Недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на товары, импортируемые из Канады, вызвали обеспокоенность среди инвесторов.

После встречи премьер-министра провинции Альберта Даниэля Смит с Трампом, на которой не было дано никаких заверений о том, что нефтяная промышленность будет исключена из-под действия пошлин, рынки отреагировали негативно. Индекс 43 канадских энергетических компаний снизился на 1,4 процента, а цена на местную тяжелую нефть также начала падать.

Аналитики отмечают, что большая часть экспортируемой Канадой нефти потребляется нефтеперерабатывающими заводами США, особенно на Среднем Западе. Это означает, что введение пошлин может иметь серьезные последствия для канадских нефтяных компаний.

Некоторые эксперты полагают, что тарифный риск все еще недооценен в стоимости акций канадских нефтяников и прогнозируют возможное падение до 12 процентов для некоторых из них. Кроме того, предполагается, что цены на продукцию добывающих компаний страны могут снизиться на 15 процентов, а тарифы будут действовать в течение года.

В ответ на тарифные шаги США Канада пообещала ввести ответные меры, которые будут направлены на импорт унитазов, раковин и апельсинового сока из США. Таким образом, торговая война между двумя странами может только усугубиться.