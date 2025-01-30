Владимир Мединский, помощник президента России и бывший министр культуры, высказал неоднозначное мнение о роли артистов в политической жизни страны. В интервью, опубликованном изданием РБК, он сравнил деятелей культуры, активно комментирующих политику, с “кухарками, которые хотят управлять государством”. По его словам, каждый должен заниматься своим делом, а не пытаться давать советы в тех областях, где не является экспертом.

“Я не стану учить балетмейстера или режиссера, как ставить спектакли, потому что это не моя профессия. Точно так же, когда артисты начинают рассказывать, как управлять страной, это выглядит странно”, — заявил Мединский. Он подчеркнул, что сам избегает вмешательства в творческие процессы, так как не считает себя специалистом в этой сфере.

Особое внимание Мединский уделил молодым актерам, которые, по его мнению, слишком быстро начинают считать себя экспертами в политике. “Снялся в одном успешном сериале — и уже учит правительство, как руководить страной. Это просто смешно”, — отметил он.

Кроме того, помощник президента высказался в поддержку отмены концертов артистов, критикующих власть. По его словам, такие меры в условиях военного конфликта и проведения специальной военной операции (СВО) являются “нормальной практикой”. Мединский считает, что в сложные для страны времена важно сосредоточиться на профессиональной деятельности, а не на публичных выступлениях, которые могут дестабилизировать общество.

Его заявления уже вызвали широкий резонанс в культурной среде, где многие артисты традиционно активно выражают свою гражданскую позицию. Однако Мединский настаивает: искусство и политика должны оставаться отдельными сферами, где каждый занимается своим делом.