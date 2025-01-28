Папа Римский Франциск вновь выступил с инициативой объединить даты празднования Пасхи для всех христианских конфессий. Этот призыв прозвучал в преддверии 1700-летия Никейского собора, где был утверждён Символ веры, ставший основой христианского учения. По мнению понтифика, общая дата празднования Воскресения Христова могла бы стать важным шагом к восстановлению единства верующих.

В этом году католическая и православная Пасхи совпали, что происходит далеко не каждый год. Разница в датах связана с использованием разного календаря: католики ориентируются на григорианский, а православные — на юлианский. Однако уже с 2025 года Ватикан и Константинопольский патриархат договорились праздновать Пасху в один день. Теперь Папа Франциск призывает к этому и Русскую православную церковь.

Несмотря на призывы к единству, Ватикан продолжает отстаивать свои доктринальные позиции. В прошлом году был опубликован документ, подчеркивающий важность объединения христиан под духовным руководством Римского папы. Это вызывает вопросы у других конфессий, которые не готовы отказаться от своих традиций.

Тем временем католическая церковь активно продвигает идею экуменизма. В рамках акции “Молитва о единстве христиан” мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где верующие разных конфессий молились вместе. В этом году Пасха отмечается 20 апреля, и, возможно, в будущем этот праздник станет ещё одним символом христианского единства.