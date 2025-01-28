Российская система ПВО “Панцирь” демонстрирует новые возможности в борьбе с низколетящими дронами. Как сообщает американское издание The WarZone, зенитный комплекс малой дальности успешно перехватывает украинские беспилотники, движущиеся на минимальных высотах.

Эксперты издания проанализировали любительское видео, снятое в Смоленской области. На кадрах, сделанных ночью, запечатлен момент уничтожения дрона. Сначала слышен характерный звук двигателя беспилотника, а затем в кадре появляется ракета, которая на сверхнизкой высоте поражает цель, оставляя за собой шлейф искр и обломков.

Особое внимание аналитиков привлекла способность “Панциря” оперативно реагировать на угрозы. Несмотря на ограниченное время для принятия решений, расчеты системы демонстрируют высокий уровень профессионализма.

“Панцирь-С1”, представленный в колесной версии, оснащен шестью ракетами 57E и двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Для обнаружения целей используются радар и инфракрасные датчики. Дальность поражения достигает 18 километров, а максимальная высота перехвата – 15 километров.

Эта мобильная система ПВО разработана для защиты как военных объектов, так и гражданской инфраструктуры. Ее способность эффективно бороться с низколетящими целями делает “Панцирь” важным элементом современной противовоздушной обороны.