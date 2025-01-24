В Томске на продажу выставили редкий автомобиль ВАЗ-21045, оснащённый дизельным двигателем. Продавец оценил машину в 250 тысяч рублей. Автомобиль, выпущенный в 2002 году, проехал за 23 года 200 тысяч километров и сохранился в хорошем состоянии.

Особенность модели заключается в её уникальном 1,5-литровом дизельном двигателе мощностью 53 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач. Такие автомобили собирались с 2000 по 2003 год не на главном конвейере «АвтоВАЗа», а на площадях опытно-промышленного производства. Именно это делает ВАЗ-21045 редким и интересным экземпляром для автолюбителей.

Появление подобных предложений вызывает интерес среди ценителей автомобильной истории, особенно учитывая, что дизельные версии продукции «АвтоВАЗа» не получили массового распространения. Такие машины нередко становятся объектами внимания коллекционеров и поклонников отечественного автопрома.

Похожий случай произошёл недавно на аукционе Bring a Trailer, где был представлен редкий Ford Thunderbird 2002 года. С момента выпуска автомобиль проехал всего 32 километра, поскольку его единственный владелец, коллекционер, сразу же поставил машину в гараж. После его смерти в 2023 году имущество, включая автомобили, перешло жене. Среди коллекции находились также Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько других моделей Thunderbird.