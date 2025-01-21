20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, привлекшая внимание не только политиков и мировых лидеров, но и широкой общественности. Однако главной фигурой, оказавшейся в центре обсуждений, стала первая леди Мелания Трамп. Её выбор наряда, как и прежде, вызвал оживленную реакцию общественности, модных экспертов и представителей СМИ.

Мелания появилась на церемонии в пальто от Adam Lippes и шляпе Eric Javits, которая быстро стала мемом в социальных сетях. Образ первой леди был признан элегантным и сдержанным, но не безупречным. Специалист по этикету Наталья Карпова раскритиковала цвет наряда, отметив, что тёмно-синий оттенок, близкий к чёрному, ассоциируется с трауром и неуместен для столь торжественного мероприятия. Также Карпова указала на шляпу как на спорный элемент: её широкие поля скрыли лицо Мелании, что привело к неловкому моменту во время традиционного светского поцелуя с супругом.

Не осталась в стороне и общественность. Пользователи социальных сетей оставили массу саркастичных комментариев: «Она выглядит как на похоронах», «Шляпа, чтобы закатывать глаза», «Наряд для похорон Америки». Российские медийные личности, такие как Ксения Собчак и Тина Канделаки, также не упустили случая прокомментировать образ. Собчак сравнила Меланию с мультипликационной Шапокляк, отметив, что её наряд выглядит как прямой отсыл к известной героине. Канделаки добавила аналогии с персонажами из «Бременских музыкантов» и инспектором Гаджетом.

Мелания Трамп, несмотря на критику, сохраняет статус одной из самых стильных первых леди в истории США. Её стиль, сочетание сдержанности и элегантности, стал предметом восхищения с момента её появления в Белом доме в 2017 году. Однако за годы в этой роли ей не раз приписывали модные промахи. Так, в 2017 году она появилась в Техасе, пострадавшем от урагана «Харви», в туфлях на шпильках, что вызвало шквал критики за неуместность обуви. В том же году её выбор ярко-красной юбки в стиле фламенко на мероприятии в честь Месяца испаноязычного наследия был воспринят как чрезмерно провокационный.

Самым спорным нарядом первой леди стала парка с надписью на спине «I really don’t care. Do you?» (рус.: «Мне на самом деле всё равно. А вам?»), в которой она посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов. Надпись вызвала бурю возмущения, особенно на фоне сложной ситуации, в которой оказались дети, разлучённые с родителями. Позже Мелания заявила, что это было послание не детям, а её критикам из числа СМИ.