Мел Гибсон, известный актер и режиссер, присоединился к числу голливудских знаменитостей, которые резко критикуют власти Калифорнии за их действия во время недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. В интервью Fox News Гибсон выразил свое недоумение и гнев по поводу того, как власти штата отреагировали на чрезвычайную ситуацию.

По словам Гибсона, власти Калифорнии допустили ряд критических ошибок, которые привели к разрушительным последствиям. Он утверждает, что они “мутили с запасами воды”, осушив пожарные резервуары, что сделало борьбу с пожарами еще более сложной. Гибсон также задается вопросом, не было ли у властей какого-то умысла в их действиях, и не пытались ли они умышленно спалить штат.

Гибсон не одинок в своей критике. Многие жители Калифорнии, включая знаменитостей, потеряли свои дома и имущество в результате пожаров. Сам Гибсон также лишился своего дома. Пожар, который начался 7 января, охватил более 10 тысяч гектаров и привел к введению режима чрезвычайной ситуации в регионе.

Власти Калифорнии уже заявили, что пожар, скорее всего, был вызван поджогом, и виновный уже задержан. Однако это не успокаивает Гибсона и других критиков, которые требуют более детального расследования и ответов на вопросы о том, как власти штата отреагировали на чрезвычайную ситуацию.

Гибсон признает, что его мысли могут показаться “безумными”, но он считает, что они заслуживают внимания.