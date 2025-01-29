В эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман обсудили секреты долголетия жителей Китая. В основе разговора — результаты масштабного исследования, посвященного факторам, влияющим на продолжительность жизни. Ученые наблюдали за 1454 людьми, перешагнувшими 100-летний рубеж, начиная с их 80-летия, и выявили ключевые принципы, способствующие долголетию.

Как отметил Гандельман, важнейшими условиями долгой и здоровой жизни являются контроль веса, отказ от вредных привычек, физическая активность и сбалансированное питание. Эти же рекомендации традиционно дают врачи во всем мире. Однако в Китае подход к этим факторам имеет свои особенности.

Первым и важнейшим фактором является масса тела. В Китае приняты другие показатели индекса массы тела (ИМТ): нормальным считается диапазон от 18,5 до 23, тогда как в других странах верхняя граница нормы — 25. Это разница примерно в 8 килограммов, что подтверждает — стройность играет ключевую роль в продлении жизни.

Еще один фактор — практически полное отсутствие алкоголя в рационе китайцев. По словам специалиста, у многих жителей Китая генетически заложен недостаток фермента, расщепляющего спирт, поэтому даже небольшие дозы вызывают сильные побочные эффекты. Кроме того, алкоголь признан нейротоксичным ядом, разрушающим клетки мозга, что ускоряет возрастные изменения. Отказ от спиртного помогает сохранять ясность ума и продлевает жизнь.

Не менее значим отказ от курения, так как никотин и смолы вызывают атеросклероз, закупорку сосудов и повышенный риск инсультов и инфарктов. В сочетании с отсутствием алкоголя этот фактор делает китайцев менее подверженными заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Еще один обязательный элемент долголетия — физическая активность. Регулярные тренировки помогают контролировать уровень сахара в крови, предотвращая повреждение сосудов. Оптимальной считается нагрузка от 150 минут в неделю. Это доказанный способ сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратить возрастные изменения мозга.

Последний, но не менее важный аспект — питание. Рацион долгожителей Китая включает пять обязательных групп продуктов: овощи, фрукты, бобовые, рыбу и чай. Эти продукты помогают снижать уровень холестерина, а некоторые из них даже обладают антиканцерогенными свойствами, снижая риск развития рака — одного из главных факторов сокращения продолжительности жизни.