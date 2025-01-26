Белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Россия никогда не позволит Украине вернуть контроль над Крымом. Свое мнение по этому вопросу он выразил в интервью, которое цитирует ТАСС.

«Россия никогда не вернет Крым Украине. Я даже не могу представить, что должно произойти, чтобы они ушли с той территории, которую занимают сейчас. Думаю, что этот вопрос уже закрыт», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, такая позиция становится все более очевидной не только для Москвы, но и для западных политиков. Он подчеркнул, что в последние месяцы некоторые западные лидеры также начали признавать невозможность возвращения полуострова под контроль Киева.

Крым, ставший частью России в 2014 году после референдума, остается одним из ключевых вопросов международной политики. Украина продолжает настаивать на своей территориальной принадлежности полуострова, называя его аннексированным, тогда как Москва утверждает, что процесс воссоединения прошел в полном соответствии с международным правом.