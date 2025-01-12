Корпоративные вечеринки в России переживают смену поколений. Если раньше на них блистали молодые и перспективные исполнители, то теперь на сцену возвращаются ветераны отечественной эстрады.

Так, по данным РБК, в топ самых востребованных артистов на корпоративах вошли Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста и группа “Иванушки”. Эти исполнители уже давно зарекомендовали себя как профессионалы своего дела и пользуются неизменной популярностью у российской публики.

Но есть и исключения. Например, певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), который совсем недавно был одним из самых популярных артистов на корпоративах, теперь выбыл из топ-5. Однако, несмотря на это, он продолжает пользоваться высоким спросом и остается одним из самых востребованных исполнителей в стране.

В агентстве Toras Events рассказали, что хедлайнерами на корпоративах стали Григорий Лепс, Люся Чеботина, Анна Асти, Zivert и группа “Руки вверх!”. Эти исполнители считаются “хедлайнерами первого эшелона” и могут похвастаться внушительным гонораром за свое выступление.

К примеру, группа “Ленинград” является одним из самых высокооплачиваемых коллективов на корпоративах. Валерий Меладзе просит за свое выступление целых 15 миллионов рублей. Егор Крид и Джони оказались во втором эшелоне, но все равно остаются одними из самых популярных исполнителей в стране.