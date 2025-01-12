В джунглях Индонезии обнаружен необычный способ охоты, который используют крокодилы. Эти хищники научились имитировать тонущего человека, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.

На снятых кадрах видно, как крокодил размахивает лапами и создает иллюзию того, что тонет человек. Однако, как только кто-то приближается к нему, чтобы оказать помощь, крокодил тут же атакует.

Местные жители утверждают, что эта хитрость не нова для рептилий. Они давно освоили этот способ охоты и используют его для “ловли людей”. Это означает, что крокодилы не только сильные и опасные хищники, но и достаточно хитрые.