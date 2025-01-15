Недавно сформированная 155-я механизированная бригада ВСУ, подготовленная в Польше и Франции, продемонстрировала свою недееспособность еще до начала боевых действий. Массовое дезертирство и плохое управление привели к распаду подразделения, из-за чего около 1700 из 5800 военнослужащих покинули свои ряды.

В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский принял решение изменить подход к формированию новых бригад ВСУ. Отныне новобранцы будут распределяться по уже существующим подразделениям, что позволит доукомплектовать ветеранские бригады перед четвертым годом масштабного конфликта.

Существующие бригады, несмотря на опытный командный состав, сталкиваются с нехваткой пехоты. “Нажимающие на спусковой крючок стрелки” гибнут чаще всего, и многие бригады не имеют полного батальона стрелков, даже при номинальной численности. Помимо этого, ВСУ испытывают нехватку финансирования для закупки беспилотников.