В космосе разыгралась настоящая драма: комета C/2024 G3 (ATLAS) подошла к Солнцу на опасно близкое расстояние, заставив астрономов затаить дыхание. Но вместо того, чтобы сгореть в пламени светила, комета неожиданно увеличила свою яркость.

Этот необычный поворот событий заинтересовал ученых, которые теперь пытаются понять, что произошло. “Такое поведение кометы представляет большой интерес для исследователей”, – отметил астроном Леонид Еленин.

История кометы C/2024 G3 (ATLAS) началась в апреле прошлого года, когда она была открыта с помощью телескопов проекта ATLAS. С тех пор астрономы внимательно следили за ее движением и изменениями в ее состоянии.

Теперь комета готовится к новому этапу своего путешествия – она может появиться на небе стран Южного полушария Земли. К сожалению, жители России и других стран Северного полушария не смогут увидеть ее, так как она будет находиться за пределами их горизонта.

Наблюдая за кометой, ученые рассчитывают точные показатели роста ее яркости. Это поможет им лучше понять поведение комет и их взаимодействие с Солнцем. И, возможно, откроет новые секреты космоса.

Кстати, это не первая комета, открытая проектом ATLAS. В октябре прошлого года другая комета, C/2024 S1 (ATLAS), приблизилась к Солнцу, но не выдержала высоких температур и приливных сил. Но комета C/2024 G3 (ATLAS) оказалась более стойкой и продолжает свое путешествие по космосу.