Исследователи из Балтийского федерального университета имени Канта совершили прорыв в изучении янтаря, применив инновационный метод для определения его возраста. Учёные проанализировали 57 образцов, собранных по всему миру — от России до Мексики, и обнаружили, что некоторым из них более 200 миллионов лет. Это означает, что эти кусочки янтаря сохранились ещё со времён, когда по Земле ходили динозавры.

Новый подход, разработанный командой, основан на использовании оптических сенсоров и алгоритмов машинного обучения. Это позволяет напрямую изучать химический состав янтаря, минуя необходимость анализа окружающих его пород. «Метод показал впечатляющую точность и открывает новые горизонты для исследований», — отметил Андрей Зюбин, старший научный сотрудник университета.

Учёные планируют продолжить тестирование технологии на других образцах, чтобы повысить её эффективность. Этот метод может стать важным инструментом не только для палеонтологов, но и для специалистов, изучающих древние экосистемы.

Кстати, ранее студент из Барнаула представил нейросеть, способную защищать от дронов. Подробности об этом проекте можно найти в материале «ЭкоПравды».