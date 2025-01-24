24 января Землю накроет магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, произошедшей 21 января. Поток солнечной плазмы движется к нашей планете со скоростью около 500 километров в секунду. Когда выброс достигнет магнитного поля Земли, начнутся электромагнитные возмущения, которые могут продлиться два дня.

Специалисты отмечают, что подобные явления способны негативно сказаться на самочувствии людей, особенно метеозависимых. Среди наиболее распространённых симптомов, которые могут возникнуть в этот период, врачи выделяют скачки артериального давления, учащённое сердцебиение, головные боли, бессонницу и тревожность. Также могут обостриться боли в суставах и появиться ощущение ломоты в теле. Наибольший дискомфорт, по мнению экспертов, испытают люди с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к изменениям погодных условий.

Чтобы минимизировать воздействие магнитной бури, врачи рекомендуют уделить внимание здоровому образу жизни. Полезно больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов, соблюдать режим сна с продолжительностью не менее 8 часов. Следует исключить употребление алкоголя и курение, а также сбалансировать рацион, отдавая предпочтение лёгкой и полезной пище.

Магнитная буря ожидается на уровне G2 по пятибалльной шкале, что считается средним уровнем геомагнитных возмущений. Однако её точная мощность пока неизвестна. Кроме негативных последствий, явление может подарить редкое природное зрелище — полярные сияния, которые, вероятно, будут видны в тёмное время суток.

Специалисты предупреждают, что в дни бурь особенно важно следить за своим состоянием и обращаться за медицинской помощью при резком ухудшении самочувствия. В этот период желательно избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.