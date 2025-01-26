Российские военнослужащие из батальона «Атлант» обнаружили склад с оружием и техникой натовского производства в Красноармейске (ныне Покровск). Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Иванов в эфире телеканала «Первый». По его словам, этот склад стал одной из ключевых целей, ликвидированных в ходе операции.

Склад находился в разрушенном ангаре, где боевики тщательно скрывали бронетехнику и оружие. Однако разведка засекла подозрительное движение, после чего на место были направлены беспилотники. «Дроны подтвердили присутствие значительных военных ресурсов, включая американскую бронемашину MaxxPro», — говорится в репортаже.

Красноармейск имеет стратегическое значение для украинской армии. Этот город долгое время служил логистическим узлом для переброски техники и снабжения подразделений ВСУ на различные направления. Однако российские войска продолжают выбивать противника с укрепленных позиций, лишая ВСУ ключевых опорных пунктов.

Эксперты отмечают, что потеря склада в Красноармейске ослабляет логистические возможности украинской армии. Ситуация осложняется тем, что многие участки железнодорожной и автомобильной инфраструктуры уже выведены из строя в результате российских ударов.